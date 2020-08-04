الحشرات تغلق منشأة غذائية بغزة مكة المكرمة

تشببت حشرات في إغلاق منشأة غذائية في غزة مكة المكرمة. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد كشفت جولة نفذتها الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫ بلدية الغزة الفرعية‬⁩ الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية عن إغلاق منشأة مخالفة لوجود حشرات وتدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول المواد الغذائية ووجود لحوم محضرة مسبقاً وعليه فقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشأة.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.