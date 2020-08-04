بنسبة 60 في المائة… أردوغان مرفوض في تركيا

قال رئيس مركز أوراسيا لاستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، إن نتائج آخر استطلاع رأي أجرته الشركة، كشف أن نسبة الراغبين في النظام البرلماني على حساب النظام الرئاسي بلغت 59.9%، وفق ما ذكر موقع “تركيا الآن”.

وكشف أوزكيراز، أن 58.9% من المشاركين في الاستفتاء يفضلون النظام البرلماني، ولا يرغبون في النظام الرئاسي، في حين صوت 32% من المشاركين لصالح النظام الرئاسي، و9.1% لم يكشفوا خيارهم.

ولم يتوقع المشاركون عقد انتخابات مبكرة، إذ صوت 56.4% من المشاركين بـ”لا” فيما صوت 33.5% بـ”نعم” وبقي 1.1% بلا رأي.

وحسب الموقع، ورداً على السؤال هل سيفوز أردوغان إذا نُظمت انتخابات مبكرة، أجاب 44.9% من المشاركين بـ “نعم”، و45% فيما قال 9.4% من المشاركين إن ذلك يتوقف على المرشحين الآخرين.