فك شفرة “الليتواني اللغز” في بريطانيا والشرطة… تخفى 5 سنوات عمداً

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على ليتواني تسبب اختفاؤه في فتح تحقيق حول مقتله في 2015 في كامبريدج شاير، في الشهر الماضي.

وأعلن كبير المفتشين روب هول من وحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبردج شاير وهيرتفوردشاير، العثور على ريكارداس بويسيس حيا في 1 يوليو الماضي مختبئا في منطقة غابات قرب ويزبيتش، حوالي 60 كيلومترا شمال كامبريدج، بعد 5أعوام تقريباً من اختفائه في نفس المنطقة.

وقال هول في بيان إن بويسيس “تخفى بشكل جيد للغاية بعد أن اختبأ عمداً ولم يتحدث مع أي شخص لفترة من الوقت”.

وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة قتل في نوفمبر 2015 بعد عدة أسابيع من اختفاء بويسيس الذي كان يبلغ من العمر حينئذ 35عاماً.

قال هول: “منذ ما يقرب من 5 أعوام كان اختفاء ريكارداس لغزاً تاماً، حتى تلقينا معلومات في نهاية يونيو الأمر الذي قادنا إلى العثور عليه”.

وأضاف هول “نعتقد الآن أن ريكارداس اتخذ قرار الهرب لأنه كان ضحية جريمة، إذ تعرض للاستغلال من قبل”، معلناً “فتح تحقيق”.