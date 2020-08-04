طرد شخص يتجسس لصالح وزير المخابرات الإيرانية في ألبانيا

طردت ألبانيا مواطنا يدعى دانيال كسراي، من أصل إيراني، بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية ضد المقاومة في المنفى.

ونقلت وكالة نوفا للأنباء عن تقارير صحافية إيطالية، أن السلطات الألبانية “طردت في الأٍسبوع الألبانية دانيال كسراي، وهو إيراني يبلغ من العمر 29 عاماً”.

َوأعلن وزير الداخلية الألباني ساندر ليشاي، في 22 يوليو أنه شخص غير مرغوب فيه، ووقع أمر طرده وحظر دخوله البلاد 15 عاماً، قبل نقله إلى مخيم كاريك للاجئين، فوراً ثم وضعه على متن طائرة وجهتها روما.

واتهمت السلطات الإيطالي الإيراني بالتجسس لصالح وزير المخابرات الإيرانية في ألبانيا، والحصول على معلومات عن مجاهدي خلق، جماعة المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني في ألبانيا.