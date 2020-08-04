جمعية البر بجدة توّزع الأضاحي على ١٥٠٠ أسرة

وزعت جمعية البر بجدة أكثر من ١٥٠٠ ذبيحة على المحتاجين من الأسر والأيتام المسجلين في الجمعية وذلك ضمن مشروع الأضاحي أحد أهم مشاريعها الخيرية الموسمية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن مشروع الأضاحي تستفيد منه أكثر من ١٥٠٠ أسرة مسجلة لدى الجمعية داخل مدينة جدة وضواحيها.

كما أن الأيتام لهم نصيب من هذا المشروع كونهم أبناء البر ومستحقين لجميع خدماتها ومشاريعها.

مشيرًا إلى أن برنامج “كفالة الأسر” مكّن الجمعية من تلبية حاجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك لينعموا بحياة كريمة تغنيهم عن السؤال.



وبيَّن قاضي أن البر تحرص على موسم عشر من ذي الحجة الذي يُعتبر من المواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وتُكَفّر فيها السيئات؛ لتحقيق ما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف في إطعام المحتاجين والفقراء، وهي تبذل قصارى جهدها لإيصال الأضاحي إلى محتاجيها.