“جوجل” تزيح الستار عن أول هواتفها الذكية بتكنولوجيا الجيل الخامس

أعلنت شركة جوجل المملوكة لألفابت عن أول هواتفها الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وهما نسخة من الهاتف بيكسل 4إيه والهاتف الجديد بيكسل 5، وقالت إن طرحهما سيكون في خريف هذا العام بسعر يبدأ من 499 دولارا.

وخفضت الشركة أيضا سعر هاتفها 4إيه الذي لا يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس ليبدأ من 349 دولارا في مسعى لجذب المزيد من الزبائن ذوي الميزانيات المحدودة.

وعلى غرار شركة أبل التي طرحت هاتف أيفون أصغر في أبريل نيسان بسعر 399 دولارا، يعكس هاتف جوجل الذكي ذو السعر المنخفض سعي الشركة للوصول إلى المشترين الذين تضرروا من التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تطرح شركة سامسونج هذا الأسبوع هواتفها الذكية الرائدة الجديدة ومن بينها الهاتف جالاكسي نوت وهاتف آخر قابل للطي بهدف الصمود في وجه المنافسة مع شركة هواوي الصينية التي اقتنصت مؤخرا لقب أكبر بائع للهواتف الذكية في الربع الثاني.

وسيكون سعر الهاتف 4إيه الذي لا يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس أقل 50 دولارا من الهاتف بيكسل 3إيه وهو أرخص هواتف مجموعة بيكسل.

وعرقلت الجائحة الموعد الأصلي لطرح الهاتف 4إيه الذي سيصبح متاحا للتوصيل اعتبارا من 20 أغسطس آب في الولايات المتحدة.

وقالت جوجل إن هواتفها الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس ستتوفر في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.