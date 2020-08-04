“فلكية جدة”: بروز الدورة الشمسية الجديدة 25

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأنه لم يعد هناك أي شك بأن الدورة الشمسية الجديدة 25 تنبض بالحياة، حيث سجل ظهور بقعة جديدة رمزها AR2770، تظهر في هذه الصورة على حافة سطح الشمس ( يسار الصورة) بواسطة المرصد الديناميكي الشمسي التابع لوكالة ناسا.

تحتوي البقعة AR2770 على نواتين (كل منهما بحجم كوكب المريخ تقريبًا) تحدث بها فرقعات مع توهجات صغيرة من الفئة B، ويحتمل أن تكون قادرة على إنتاج توهجات أقوى واضحة الأيام المقبلة عندما تصبح البقعة نحو الأرض ، ورصد تعقيدها المغناطيسي بشكل كامل.

هذه هي المرة الأولى التي توجد فيها ثلاث بقع من الدورة الشمسية الجديدة 25 في نفس الوقت، وهي تنتشر الآن عبر النصف الشمالي لقرص الشمس. هذه هي الأماكن التي تكثف فيها المجالات المغناطيسية ، مما يخلق جزر مغناطيسية على سطح الشمس.

ظهور العديد من المناطق النشطة في وقت واحد هو علامة واضحة على أن الدورة الشمسية 25 تكتسب القوة، ومع ذلك، هذا لا يعني الانتهاء من الحد الأدنى للدورة الشمسية. إن هذه “البقع الشمسية” مجرد بداية، مقارنة بالبقع العملاقة المتوقعة عندما تصل الدورة الشمسية 25 إلى ذروتها بعد بضع سنوات من الآن.

بشكل عام يجب أن يبقى النشاط الشمسي منخفضًا على الرغم من هذا الارتفاع في أعداد البقع الشمسية.

من ناحية أخرى يجب عدم إغفال بأن هذه البقع الشمسية الأولية يمكن أن تسبب في حدوث نشاط جيومغناطيسي كبير في بعض الأحيان.

الصورة المرفقة ملتقطة عبر الضوء الغير مرئي حيث تظهر ثلاث بقع من الدورة الشمسية الجديدة 25 تنتشر من يسار إلى يمين قرص الشمس الآن.