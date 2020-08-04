الرياض.. ضبط 5 وافدين امتهنوا سرقة المقتنيات من المركبات وإعادة بيعها

صرّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها.

وأضاف الرائد الكريديس، في بيان، أنه تم ضبط الشخصين متلبسين، أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية. موضحا أنهما أقرّا بارتكاب 72 حادثة، واستيلائهما على 50 جهازاً منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

في السياق، قال الرائد الكريديس إنه تم القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها.

وأشار إلى أنه تم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.