بعد تحريضها على الفتنة.. الشرطة الماليزية تداهم مكتب قناة الجزيرة وتصادر أجهزتها

قالت قناة الجزيرة القطرية، اليوم (الثلاثاء)، إن شرطة كوالالمبور صادرت جهازي كمبيوتر من مكتبها في العاصمة الماليزية، وذلك إثر اتهامات من مسؤولين في البلاد بالتضليل. بحسب “رويترز”.

وتقوم الشرطة بالتحقيق مع قناة الجزيرة منذ قيامها بإذاعة فيلم وثائقي إخباري عن العمال المهاجرين في ماليزيا، في الثالث من تموز/يوليو الماضي أثناء تفشي وباء كورونا.

وكان وزير الدفاع الماليزي اسماعيل صبري يعقوب قد طالب – في وقت سابق – باعتذار الجزيرة، حيث قال إن التقرير الخاص بها يصور الماليزيين على أنهم عنصريون.

واستجوبت شرطة كوالالمبور سبعة من صحفيي الجزيرة في ماليزيا في العاشر من تموز/يوليو، “بسبب التورط المحتمل في التحريض على الفتنة والتشهير وانتهاك قانون الاتصالات والوسائط المتعددة في البلاد”.