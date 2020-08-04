المرصد السوري: مقتل 15 من ميليشيات إيران في قصف جوي استهدف مواقعهم بريف البوكمال

لقي نحو 15 عنصرا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية مصرعهم خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال السوري اليوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، نفذت طائرات حربية مجهولة، فجر اليوم طلعات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.

يذكر أن انفجارا عنيفا دوى في منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور، مساء اليوم، نتيجة غارة من طائرة حربية مجهولة، استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية هناك.