بعد انتشار “المزيفين”.. إمارة عسير: لا حسابات لأمير المنطقة في “توتير” سوى حساب الإمارة

نوهت إمارة منطقة عسير إلى وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة (تويتر)، تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير المنطقة.

وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على تويرت إنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير المنطقة في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، علماً بأنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية معه منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، أو المكتب الخاص.

ودعت الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل تلك الحسابات الوهمية، مشيرة أنه تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.