إغلاق7 منشآت غذائية لأسباب كارثية في مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في بلدية أجياد الفرعية، الجولات الرقابية على المنشات الغذائية .
وأسفر عن هذه الجولات إغلاق ٧ منشآت غذائية ولأسباب متعلقة بالصحة العامة ، ووجود حشرات ، وتدن في مستوى النظافةالعامة ، ووجود رخص و شهادات صحية منتهية ، وتم إتلاف 30كغم مواد غذئية فاسدة .
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة المعروضةوالمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحةالجزاءات البلدية على المخالفين .