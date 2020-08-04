إغلاق7 منشآت غذائية لأسباب كارثية في مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية أجياد الفرعية‬⁩، الجولات الرقابية على المنشات الغذائية .

‏وأسفر عن هذه الجولات إغلاق ٧ منشآت غذائية ولأسباب متعلقة بالصحة العامة ، ووجود حشرات ، وتدن في مستوى النظافةالعامة ، ووجود رخص و شهادات صحية منتهية ، وتم إتلاف 30كغم مواد غذئية فاسدة .

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة المعروضةوالمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحةالجزاءات البلدية على المخالفين .