إغلاق7 منشآت غذائية لأسباب كارثية في مكة

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الوئام-مكة-نهاري عبد الله

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية أجياد الفرعية‬⁩،  الجولات الرقابية  على المنشات الغذائية .

‏وأسفر عن هذه الجولات إغلاق ٧ منشآت غذائية ولأسباب متعلقة بالصحة العامة ، ووجود حشرات ، وتدن في مستوى  النظافةالعامة ، ووجود رخص و شهادات صحية منتهية ، وتم إتلاف 30كغم مواد غذئية  فاسدة .

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة المعروضةوالمستخدمة، وضبط الأغذية  المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحةالجزاءات البلدية على المخالفين .

 