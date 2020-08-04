التعليم توجه المدارس العالمية والأجنبية باعتماد النسبة المئوية في شهادات طلابها

وجهت وزارة التعليم جميع المدارس العالمية والأجنبية باعتماد النسب المئوية في شهادات خريجيها أسوة بما هو معمول به في شهادات الثانوية في المدارس الحكومية والأهلية ووضع النسب المئوية مرادفة للمعدل التراكمي المعمول به لديها

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

و أكد التعميم أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي بتحسين وتطوير العملية التعليمية ،

وتسهيل إجراءات قبول خريجي الثانوية العامة من المدارس العالمية والأجنبية بالجامعات والكليات الحكومية بالمملكة

و أفاد التعميم بأنه نظرا لإتمام إجراءات إصدار شهادات طلاب وطالبات الثانوية العامة في المدارس العالمية من خلال نظام نور بالتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، ورغبة في تنظيم إجراءات ذلك، ووفقا لخطاب سعادة رئيس لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية، والمتضمن الإشارة إلى أن بعض المدارس العالمية والأجنبية تعتمد المعدل سواء من (4) أو (۵) وليس النسب المئوية، كما هو معمول به في المدارس الحكومية والأهلية في وثائق خريجيها مما يحرم لجنة القبول الإلكتروني الموحد من الاستفادة من هذه البيانات بالشكل المأمول لعدم توافق هذه البيانات مع متطلبات بوابات القبول إضافة إلى تباين الجامعات في احتساب النسبة المئوية لخريجي هذه المدارس يدويا .