“نترات الأمونيوم” ارتبط اسمها بميليشيا #حزب_الله .. كيف انفجرت 3 أطنان منها في وجه بيروت؟ #انفجار_بيروت

بعد الكشف عن وجود كمية مهولة تقارب الثلاثة أطنان من نترات الأمونيوم، و التي يشار إلى أنها السبب الرئيسي لتفجيرات مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية و تسبب في مصرع العشرات و جرح المئات،اليوم، أصبحت أصابع الاتهام تشير إلى احتمالية ضلوع حزب الله في تخزين تلك الكمية من المادة الخطيرة دون اعتبار لسلامتها وسلامة أهالي العاصمة .

و مركب نترات الأمونيوم مسبب للحرائق، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل معه عند تخزينه أو نقله.

و تبلغ السرعة الانفجارية لنترات الأمونيوم 2500 متر/ثانية.

و يحضر مركب نترات الأمونيوم من تمرير غاز الأمونياك في حمض الآزوت (تركيز 42%)، مع العلم أن تفاعل التحضير هذا ناشر للحرارة وي مادة تستخدم في صنع القنابل و المتفجرات.

و قال رئيس الوزراء اللبناني: من غير المقبول وجود شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع دون اتخاذ اجراءات وقائية

ومن جانبه قال وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، إن المعلومات الأولية حول انفجارات مرفأ بيروت، تشير إلى أن كمية من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بالمرفأ منذ نحو ٤ سنوات ولم يتم إتلافها ما أدى للانفجار، حسبما نقلت عنه “إندبندنت عربية”.

و في السياق أكد مجلس الدفاع الأعلى في لبنان أن وجود 2700 طن من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت غير مقبول

وارتبطت المادة بميليشيا حزب الله ففي تسلسل تاريخي اعتقلت قبرص في عام 2012 أحد أعضاء الحزب وفي قبو منزله 8 أطنان من نترات الأمونيوم

وفي 2015 اعتقلت الكويت عنصرا من الميليشيا و بحوزته 3400 باوند من نترات الأمونيوم

وفي 2017 داهمت الحكومة البوليفية عناصر تابعة للميليشيا و في حوزتها كمية من نترات الأمونيوم لصنع قنبلة تزن أكثر من طنين

ثم أخيرا داهمت ألمانيا عناصر من حزب الله جنوب البلاد لتجد كميات مهولة من نترات الأمونيوم المستخدمة في صناعة المتفجرات لتعلن إثرها تصنيف الحزب كحركة إرهابية خطيرة