عاجل فرق مركز الملك سلمان للإغاثة تتحرك للمشاركة في إسعاف مصابي تفجير #بيروت #لبنان

تحركت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في بيروت عبر الجمعيات الطبية التي يمولها على مجمل الاراضي اللبناني وذلك فور وقوع انفجار بيروت فانطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام من شمال لبنان الى بيروت للمساعدة في نقل الجرحى ، وانتقل فريق طبي من مركز الأمل الطبي في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة اعمال الإجلاء الطبي و تقديم الخدمات الطبية الاسعافية و خدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

كما أعلن مركز الامل عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين و الجرحى في مشافي بيروت .