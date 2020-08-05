النيابة_العامة توّضح عقوبة التقصير تجاه الأسرة 

بينت النيابة العامة التصرفات والأشكال التي تندرج تحت مسمى الإيذاء والذي يعتبر شكلاً من أشكال الاستغلال أوإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بأي منهم.

وذكرت أن الإيذاء يرتكب من أشخاص تجاه آخرين من منطلق وجود سلطة أو ولاية أو مسؤولية أو بسبب رابط أسري أوعلاقة إعالة أو كفالة أو وصاية.

كما يندرج ضمن الإيذاء امتناع الشخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته في توفير أساسيات الحياة لأحدأفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً توفير تلك الحاجات لهم.

وأكدت أن الشخص الذي يرتكب مثل هذه الأفعال يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.