رسمياً: رفع جميع البطاقات الصفراء في دوري أبطال أوروبا

أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رفع البطاقات الصفراء المتراكمة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي (2019-20) بعد نهاية دور الـ16، وذلك بعد الوضع في الاعتبار إقامة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي من مباراة واحدة بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكشف الاتحاد القاري في بيان رسمي أنه “بهدف إيجاد نفس التوازن من جديد في المباريات المتبقية بعد رفع البطاقات الصفراء المتراكمة، قررت اللجنة التنفيذية بيويفا تقديم موعد البطاقات التي حصل عليها اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني مباشرة إلى ما بعد دور ثمن النهائي بدلاً من بعد دور الثمانية، أي، مباراتين قبل النهائي.

وبناء عليه، تنص المادة (51.04) من لوائح دوري أبطال أوروبا (موسم 2019-20)، والمادة (49.04) من لوائح الدوري الأوروبي (موسم 2019-20) على أن جميع البطاقات الصفراء تنتهي بإتمام ثمن النهائي” ولن يتم ترحيلها “إلى الدور ربع النهائي.

وتوقفت بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي منذ مارس الماضي إثر تفشي جائحة كورونا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري استئنافهما في أغسطس الجاري، ولكن مع تعديل بإقامة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي في البطولتين من مباراة واحدة.

إذ ستستقبل العاصمة البرتغالية لشبونة مباريات “التشامبيونز ليغ” فيما ستكون ألمانيا مسرحاً لمباريات “اليوروبا ليغ”.