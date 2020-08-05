ضاحي خلفان: حسن نصر الله وراء انفجار بيروت.. “شغل عصابات”

وجه الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اتهاما إلى أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وربط خلفان في عدة تغريدات نشرها على صفحته في “تويتر” بين التفجير وموعد النطق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال: “إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري، فالمفجّر في المرفأ حسن نصر الله”، حسب تعبيره.

وأضاف: “المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري.. شغل عصابات”.

وتابع: “طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.. لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن”، وفق قوله.