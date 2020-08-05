كورونا حول العالم… 700 ألف وفاة و18.5 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 18.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ 0600 صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 18.540 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات تسجيل 700 ألف وفاة، وتعافي 11.1 مليون مصاب.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابة، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وبيرو، وتشيلي، وكولومبيا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والهند، وإيطاليا، وفرنسا.