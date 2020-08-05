38 جلسة علمية و13 متحدثًا من 10 دول.. اجتماع طب العيون ينطلق غدًا من الرياض

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي 2020، بدءًا من غدٍ الخميس 6 أغسطس 2020، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويغطي البرنامج العلمي للاجتماع المستجدات بكافة تخصصات طب وجراحة العيون، ويشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض فيديو، ويشارك فيه 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل المملكة، كما يصاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.

أما الأطباء ال13 المشاركون في الاجتماع، فهم كريستوفر رابوانو، استشاري ومدير قسم القرنية، أستاذ مستشفى ويلز للعيون، كلية الطب سيدني كيميل، جامعة توماس جيفرسون، فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وسوزان يعقوب، مديرة ورئيسة مؤسسة دكتور أغراوال لتصحيح العيوب الانكسارية والقرنية، استشاري أول في تخصص المياه البيضاء والزرقاء، بمجموعة مستشفيات الدكتور أغراوال للعيون، تشيناي، الهند.

كما تشارك سيليا تشين، أستاذ مشارك، قسم طب وجراحة العيون، استشاري طب وجراحة العيون، مركز فليندرز الطبي، جامعة فليندرز، أستراليا. وديون باريداينس، استشاري جراحات االقنوات الدماغية ومحجر العين، روتردام، هولندا.

وتضم القائمة د. تمارا ر. فاونتن، أستاذ بقسم طب وجراحة العيون المركز الطبي بجامعة راش، الولايات المتحدة الأمريكية. وهانتر يوين كووك لاي رئيس قسم جراحة محجر العين وجراحة تجميل العيون مستشفى هونغ كونغ للعيون، هونغ كونغ.

ويشارك كذلك روبرت ماكلارين، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة أكسفورد استشاري وزميل جراحة الشبكية والجسم الزجاجي في كلية ميرتون، المملكة المتحدة، وبارت ب ليروي، استشاري طب العيون وعلم الوراثة الإكلينيكية رئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى جامعة خنت، أستاذ طب وجراحة العيون، علم الوراثة في العيون والفيزيولوجيا الكهربية البصرية جامعة غنت، بلجيكا، وجيمس روزمبوم، أستاذ طب وجراحة العيون والباطنية وعلم الخلايا الحيوي، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يشارك بالاجتماع فرهاد حافظي وهو أستاذ بكلية الطب، جامعة جنيف، قائد المجموعة في مختبر بيولوجيا الخلية العينية، جامعة زيوريخ. وشادي عواد، رئيس قسم أمراض القرنية وجراحات تصحيح العيوب الانكسارية، المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت لبنان، ومايكل بوردون، رئيس الكلية الملكية لأطباء العيون لندن، إنجلترا، وخواكين فرنانديز بيريز، المدير الطبي لقسم طب وجراحة العيون بمستشفى فيتاس فيرجن دل مار، ألميريا، أسبانيا.