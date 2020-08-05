أمين مكة لمتطوعي “حي الشرائع”: جهودكم التطوعية تثلج الصدر

تلقى مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة خطاب شكرٍ وتقدير من أمين العاصمة المقدسة، محمد بن عبدالله القويحصّ، نظير ما قدمه المركز من جهود إغاثية وتفاعل وعطاء في العمل التطوعي، في تنفيذ البرامج الاسرية والاعمال الاغاثية، أثناء فترة الجائحة العالمية COVID-19، مثمنا قيمة العطاء وتجسيد اهتمام الدولة بالعمل التطوعي والإغاثي، والإنساني بصفة عامة

وأعرب رئيس مجلس إدارة المركز، إبراهيم الثقفي، عن فخره واعتزازه لما يقدم المركز من أعمال تثلج الصدر، مثمّناً جهود أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان التنفيذية بالمركز في جهودهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإجتماعية والإغاثية طول العام خصوصا فترة كورونا.

ويعد مركز الشرائع أحد أميز المراكز الفرعية التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وله إسهامات كبيرة في تنفيذ العديد من البرامج الإغاثية والتطوعية، والمشاركة في تنفيذ مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة “برا بمكة ” والإسهام في توزيع عشرات الألاف من السلال الغذائية فتر الجائحة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في مشروع السقاية والرفادة بالأمارة بتوزيع وجبات إفطار الصائم الساخنة في شهر رمضان، ومازالت الجهود الاغاثية في توزيع السلال قائمة ومستمرة.