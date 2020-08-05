مريض يهرب بسيارة إسعاف من المستشفى

انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر لحظة قيام مريض بأحد المستشفيات في المملكة بسرقة سيارة إسعاف، فيما حاول البعض إيقافه دون جدوى.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أظهر الفيديو محاولة شخص الخروج بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، فيما وترددت أخبار بأن الشخص الموجود داخل السيارة مريض ويحاول سرقتها للخروج من المستشفى.

ووفقا للفيديو فقد حاول رجال الأمن بالمستشفى إيقافه، إلا أن المريض أغلق أبواب السيارة، وراوغهم في قيادتها، وتمكن في النهاية من الفرار بعيداً عنهم.

ولم يظهر الفيديو ماحدث بعد ذلك، كما لم يصدر من الهلال الأحمر أي تعليق رسمي بشأن ملابسات المقطع المتداول وتوقيت حدوثه.