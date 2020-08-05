محافظ بيروت يطالب بالابتعاد عن جسر شارل الحلو قرب موقع انفجار المرفأ المنكوب

ناشد محافظ بيروت، اليوم الأربعاء، الجميع بالابتعاد عن جسر “شارل الحلو” قرب موقع انفجار المرفأ المنكوب، بعد ورود معلومات عن حدوث تصدعات بالجسر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني، قرر اليوم (الأربعاء)، إعلان بيروت مدينة منكوبة، وفرض حالة الطوارئ أسبوعين قابلة للتجديد، كما قرر المجلس تكليف الجيش والهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة، إضافة إلى تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات لعائلات الشهداء، وشمل القرار فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014.