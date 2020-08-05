الهلال الأحمر: استعادة سيارة الإسعاف المسروقة من أحد مستشفيات مكة

علقت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بشأن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يُظهر فيه شخصًا يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في إحدى المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وقالت إنه أثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بأحد المحطات المجاورة للمستشفى حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.

يشار إلى أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام مريض بأحد المستشفيات في المملكة بسرقة سيارة إسعاف، فيما حاول البعض إيقافه دون جدوى.