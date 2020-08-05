آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات اليومية في أمريكا تعود إلى أكثر من ألف

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، فادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء نحو 1.4 ألف وفاة وأكثر من 57 ألف إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 1399 وفاة، ما يتجاوز بشكل ملموس إحصاءات اليومية الماضيين (540 وفاة الاثنين و413 وفاة الأحد).

وسجلت في البلاد خلال يوم أمس، بموجب بيانات الجامعة، 57540 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 45368 إصابة الاثنين و47511 إصابة الأحد.