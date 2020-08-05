شرطة الحدود الشمالية تغرم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة شرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد،

فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.