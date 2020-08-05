وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظرائه من البرازيل و الأرجنتين و لاتفيا

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد إدجارس رينكيفيتش.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و أجرى فيصل بن فرحان ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد فيليب كارلوس سولا.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرىاتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.