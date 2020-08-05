مصر.. النائب العام يفتح تحقيقاً في اغتصاب جماعي لفتاة بفندق شهير بالقاهرة

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بفتح تحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الذي وقع قبل 6 سنوات بفندق فيرمونت في العاصمة القاهرة.

وقال بيان للنائب العام، الأربعاء، إن النيابة العامة تلقت، الثلاثاء، كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بإعلان نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وكشفت حسابات على مواقع التواصل، تفاصيل الواقعة، حيث طالب المغردون بفتح تحقيق فيها عقب التستر عليها لسنوات، فيما ردت إدارة الفندق بتقديم مساعدتها من أجل الوصول للحقيقة.