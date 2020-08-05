الشوط الأول.. التعادل الإيجابي يخيم على #ديربي_الرياض #النصر_الهلال #عيدنا_عيدين

خيم التعادل الإيجابي على الشوط الأول بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الهلال في الدقيقة 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز سلطان الغنام، لاعب فريق النصر، التعادل في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

ويدخل فريق الهلال المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بينما جاء فريق النصر في المركز الثاني ” الوصيف” برصيد 45 نقطة خلفه الأهلي برصيد 40 نقطة.