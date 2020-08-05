أمريكا تطرح مشروع قرار دولي يمدد حظر السلاح على إيران .. و يدين هجوم سبتمبر 2019 على السعودية

تعتزم الولايات المتحدة طرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران،

ويقترح مشروع القرار الأمريكي إدانة “هجوم سبتمبر 2019 الإيراني على السعودية”، و”الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز”، وجرائم أخرى تنسبها واشنطن لطهران.

ويطالب القرار بمنع جميع البلدان “عبر أراضيها أو مواطنيها، وكذلك عند استخدام سفنها وطائراتها، من الشراء المباشر أو غير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران، باستثناء تلك الإمدادات المصرح بها من اللجنة الخاصة بمجلس الأمن الدولي قبل 30 يوما على الأقل، والتي تلبي الاحتياجات الإنسانية”.