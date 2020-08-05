الهلال يهزم #النصر برباعية ثقيلة في #ديربي_الرياض #النصر_الهلال #عيدنا_عيدين

هزم الهلال غريمه التقليدي النصر برباعية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الهلال في الدقيقة 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز سلطان الغنام، لاعب فريق النصر، التعادل في الدقيقة 45 من زمن المباراة، وأعاد نادي الهلال تقدمه من جديد على جاره النصر في الديربي، بهدف ثانٍ سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ركلة جزاء احتسبها الحكم الفرنسي بينوا باستيان.

ونجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء، ولم ييأس الهلال وقاتل حتى نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في إضافة ثالث الأهداف للفريق الهلالي بالدقيقة التاسعة والخمسين مستغلًّا الأخطاء الدفاعية القاتلة لمدافعي النصر، وأضاف كارلوس إدواردوا دفا رابعا في الدقيقة 60.