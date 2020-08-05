مجلس أوروبا يطالب أردوغان بوقف العنف والتعذيب ضد المعتقلين

طالب خبراء مجلس أوروبا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”وقف العنف ضد المعتقلين”.

وأكد خبراء المجلس على “رفض عمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون التركية”.

وحسب صحيفة “أحوال” التركية، ذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت، خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، “عددا كبيرا” من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم مؤخرا.

وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.

وذكرت اللجنة أن سوء المعاملة التي تحدث عنها هؤلاء بدت أنها أقل حدة مقارنة بما جمعته من معلومات خلال زيارتها السابقة في 2017.

وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى الاستماع إلى “رسالة واضحة وحازمة بعدم التسامح مطلقا مع سوء المعاملة من أعلى المستويات السياسية، خاصة رئيس الجمهورية”.

واعترضت السلطات التركية، في رد نشره مجلس أوروبا أيضا، على تلك الحقائق، وقالت إنه لا يتم انتزاع الاعترافات بالعنف.

ويتم التعذيب داخل سجون أردوغان بصورة ممنهجة، إذ تم رصد 2196 واقعة، خلال عام 2018، و1123 واقعة تعذيب خلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن استمرار التعذيب لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر، التي تدخل ضمن قائمة أسوأ 10 سجون في العالم، بل امتد إلى باقى السجون، بحسب النائب التركي سازجين تانريكولو.