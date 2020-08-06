كورونا في ايران… عدد الضحايا 83200 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 353 مدينة في إيران بلغ أكثر من 83200 شخص.

وبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي 6203، وفي خوزستان 5757، وفي مازندران 3881، وفي لرستان 3375، وفي سيستان وبلوجستان 2581، وفي أذربيجان الغربية 2463، وفي فارس 2250.

وفي كلستان 2242، وفي همدان 2149، وفي كردستان 1665، وفي هرمزكان 1040، وفي مركزي 978، وفي بوشهر 975، وفي أردبيل 969، وفي يزد 920، وفي زنجان 780، وفي إيلام 655، وفي جهار محال وبختياري 542، في خراسان الجنوبية 361 شخصًا.

وقال علي رضا سليمي، نائب مدير منظمة النظام الطبي: تغير نمط دخول المرضى المصابين بكورونا إلى المستشفيات وازداد عدد المرضى المصابين في حالة حرجة الذين يحتاجون إلى وحدة العناية المركزة، وهذا هو السبب في أننا نواجه نقصًا في أسرة العناية المركزة في البلاد.

ونحن نواجه صعوبة في اتخاذ قرار بإخلاء أسرة العناية المركزة واختيار المرضى الجدد، وأحد النواقص الجادة الآن هو نقص القوى العاملة في وحدة العناية المركزة. هذه القوى متعبة ومرهقة، والتعب يخفض جهاز المناعة في الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

الأشخاص الذين يعملون في وحدة العناية المركزة أكثر عرضة للإصابة بالمرض ثلاث مرات من الأشخاص العاديين.

الذين يصابون بالمرض قد تكون نتيجتهم سلبية بعد فترة 14 يومًا، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يعودوا إلى طبيعتهم ويكونوا قادرين على العمل. إن مشكلة الإرهاق والتعب في المستشفيات جادة وتتطلب تدخل المسؤولين.

وأشار إلى وفاة ثمانية من أطباء التخدير حتى الآن وأضاف : هناك مشكلة أخرى وهي التأخر في دفع متأخرات الطاقم الطبي حيث تأخر لعدة شهور.

وقال رئيس الفريق الطبي في مستشفى خميني في طهران: إذا كان لدينا المزيد من التجمعات فسيكون لدينا مذبحة غريبة.

جميع الجمعيات العلمية وأساتذة الجامعات والنشطاء الطبيين يعتقدون أنه يجب إلغاء التجمعات بشكل مطلق.

وفي طهران، قال زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا: في الأسبوع الماضي، سجلت المنطقة 4 والمنطقة 14 والمنطقة 15 أعلى عدد من الوفيات في طهران على التوالي.

أيضا، في المنطقة 22، ارتفع معدل الإصابة والوفيات بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف زالي: حوالي 170 مدينة في إيران تقع في المنطقة الحمراء ومعظم المدن في البلاد ليس لديها حصانة من كورونا ونظرًا إلى الامتحانات التي ستجرى الأسبوع المقبل وطلبنا وطلب مكتب حاكم طهران تمديد جميع القيود المفروضة في طهران للأسبوع المقبل.

قال سليمي، نائب رئيس منظمة النظام الطبي: أصيب حوالي 6000 من أفراد القوة الصحية في البلاد بكورونا في طهران، وفقد أكثر من 150 شخصًا حياتهم في العاصمة أثناء خدمتهم.

في مركزي، قال رئيس جامعة آراك للعلوم الطبية: بعد ما يقرب من 6 أشهر من تفشي كورونا، بدلاً من الحد من المرض، تتزايد مدننا عالية المخاطر يومًا بعد يوم، وهذا يعني الضغط المزدوج على العاملين الصحيين في محافظة مركزي.

لا نتوقع وضعًا جيدًا في الأسابيع المقبلة، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، أمامنا أيام حرجة للغاية، ولسوء الحظ علينا أن ننتظر الأيام الرهيبة وحرجة.

وفي كرمان، قال مدير مستشفى علي بن ابيطالب في رفسنجان: بسبب زيادة عدد المرضى الذين يدخلون المستشفى بمرض كورونا، اصيب في المستشفى لحد الآن 48 ممرضا ومساعد ممرض، وعدد من الحراس والعاملين في الخدمة والتعليم والموظفين وغيرهم من العاملين في هذا المستشفى، بكورونا وعددهم يزيد عن 70 شخصا.