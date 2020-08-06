إصابة 13 لاعباً وإدارياً في أياكس الهولندي بفيروس #كورونا

كشفت صحيفة دي تيليغراف الهولندية أن العديد من لاعبي وإداريي فريق أياكس أمستردام، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في يونيو الماضي.

ذكرت الصحيفة أن 13 شخصاً أصيبوا بالعدوى، وهو ما لم يؤكده متحدث باسم النادي.

وخضع في منتصف يونيو 90 شخصاً (لاعباً وإدارياً وموظفاً) من أياكس لاختبارات “كوفيد-19”.

ولم يُحدد متى أو كيف أصيب الأشخاص المعنيون، ويعتقد انهم اصيبوا بالفيروس قبل يونيو عندما كان مركز تدريبات الفريق مغلقاً بعد تعليق المنافسات.

وأكد المتحدث باسم الفريق للصحيفة، أنه لا يوجد حالياً أي مصاب بالفيروس في نادي أياكس.