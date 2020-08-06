بموافقة الاتحاد الهولندي… فوكيما أول إمرأة تشارك في فريق كرة قدم للرجال

ستكون الشابة إيلين فوكيما (19 عاماً) أول لاعبة كرة قدم تشارك في فريق للرجال هو فواروت، بدوري درجة الرابعة الهولندي، بعد موافقة الاتحاد المحلي.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة رائدة وثورية ستطبق في الموسم المقبل بفكرة تقييم إمكانية السماح للرجال والسيدات بتشكيل فرق مشتركة في الفئات الأعلى من الدوري.

وتنص اللوائح في هولندا على السماح بفرق مشتركة بين الرجال والسيدات حتى عمر 18 عاماً، لكن ليس في مرحلة عمرية تالية.

ووصفت فوكيما عبر بيان هذا القرار بـ”رائع” لأنه يسمح لها باللعب في هذا الفريق، موضحة “ألعب إلى جوارهم منذ كنت في الخامسة من عمري وأنا حزينة لعدم قدرتي على الاستمرار في ذلك”.

وتابعت: إنه تحدي وهذا ما يحفزني، سألت النادي عن إمكانية ذلك وتقدمنا معاً بطلب للاتحاد، تحمس زملاء الفريق أيضاً لبقائي معهم، لا أعرف كيف سيسير الأمر، لكنني سعيدة على أي حال بمشاركتي في هذه التجربة الفريدة.