بسبب #كورونا… خسائر بـ 7 مليارات دولار في تويوتا للسيارات

قالت مجموعة “تويوتا موتور” اليابانية لصناعة السيارات اليوم الخميس، أنها تتوقع تراجع صافي أرباحها في العام المالي الجاري بـ 64.1% عن العام الماضي إلى 730 مليار ين (6.9 مليارات دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبقت أكبر شركة سيارات في اليابان على توقعاتها لأرباح التشغيل عند مستوى 500 مليار ين والمبيعات عند مستوى 24 تريليون ين في العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.

وأجلت تويوتا في مايو الحالي نشر توقعاتها لنتائج العام المالي الجاري بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية في الربع الأول من العام المالي الجاري بـ 158.8 مليار ين بانخفاض بـ 74.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتراجعت أرباح تشغيل تويوتا خلال الربع الأول 98.1% إلى 13.9 مليار ين في حين تراجعت المبيعات بـ 40.4% إلى 4.6 تريليونات ين.

وتراجع عدد السيارات التي باعتها تويوتا في مختلف أنحاء العالم في الربع الأول من العام بـ 50٪ سنوياً إلى 1.15 مليون سيارة.