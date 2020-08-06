الاتحاد الآسيوي: ندرس تأجيل زيادة مكافآت دوري الأبطال

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتأجيل التعديلات المالية على بطولاته، خاصة بطولة دوري الأبطال بنسختيه المقبلتين 2021 و2022، بعد أن كان يخطط للوصول بالمكافآت المالية للبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية إلى أرقام غير مسبوقة، ولاسيما للبطل والوصيف.

بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الخميس، “الاتحاد الآسيوي كان يدرس زيادة المكافآت بشكل إجمالي لأكثر من 45 مليون دولار، بعدما وصلت جوائز البطولة إلى 30 مليوناً في نسختها الحالية 2020”.

ولكن الاتحاد القاري يدرس جدياً تأجيل هذا المخطط في ظل تبعات جائحة كورونا، التي اضطرته لجدولة بعض الدفعات المالية الخاصة بالرعاية لعامين مقبلين، كإجراء طبيعي في ظل توقف أغلب دوريات القارة.

ورغم النجاحات التسويقية للاتحاد الآسيوي، ببيع حقوق البث والتسويق لشركة صينية مقابل 3.2 مليار دولار لمدة 8 سنوات، فضلاً عن استمرار التفاوض على بيع الحقوق لاتحاد إذاعات الدول العربية لبث مباريات منتخبات وأندية غرب آسيا.

إضافة إلى الإعلان مؤخراً عن توقيع اتفاقية لحقوق البث مع شبكة ساران الدولية للإعلام، لتصبح شريكاً إعلامياً في قرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2024، إلا أن الاتحاد القاري فضل تأجيل اتخاذ خطوة زيادة المكافآت.

يأتي هذا في الوقت الذي تشمل فيه اتفاقية الحقوق الحصرية مع شبكة ساران الدولية للإعلام البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية بالاتحاد الآسيوي، ومنها الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، ودوري الأبطال وكأس الاتحاد، اعتباراً من عام 2021، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ونهائيات آسيا تحت 23 عاماً 2022 و2024.