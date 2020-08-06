الذهب يواصل ارتفاعه والأسعار تلامس مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس إذ عصفت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار وعززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر

جراء الجائحة.

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6 بالمئة إلى 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2064.60 دولار.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس “هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة”.

وأضاف “تلك المخاوف زادت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا”.

ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي من أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز حالات الإصابة في البلاد 4.7 مليون.

ودفعت التوقعات القاتمة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين، فيما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن نمو عدد العاملين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطأ بشدة الشهر الماضي.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 34 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ أنه يُعتبر أصلا يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة وطباعة البنوك المركزية لأموال في تآكل قيمة الأصول الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 2.5 بالمئة إلى 27.69 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2013.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 973.52 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2183.52 دولار.