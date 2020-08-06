3.27 مليار ريال خسائر سابك السعودية بنهاية النصف الأول 2020

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”،والتي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط ، تسجيل خسائر قدرها 27ر3 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح 35ر5 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من

عام 2019.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، إضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 28ر2 مليار ريال سعودي منها عما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير الماضي والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال سعودي.

كما أرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة ، وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 18ر1 مليار ريال سعودي.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 51ر 163 مليار ريال، مقابل 4ر180 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 36ر9 بالمئة.