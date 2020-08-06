كورونا في عُمان والكويت: 427 إصابة جديدة وتعافي 704

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 80713 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 492 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 70910 حالة.

من جهة اخرى سجّلت الكويت اليوم 704 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 61610 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.