وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن العلاقة مع اليونان قديمة ومهمة جدًا لمصر، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاق مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقانون البحار الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، إن مصر ستمضي قدمًا مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط، ستتعاون مع اليونان لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن هناك تواصل تام ومستمر بين اليونان ومصر على أعلى الصعد، مشيرًا إلى أن اليونان ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.

وأضاف أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا ليست قانونية