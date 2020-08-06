أنقرة تحتج على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان: المنطقة تابعة للجرف التركي

أثار الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر واليونان، اليوم الخميس، لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقانون البحار الدولي، حفيظة تركيا.

واحتجت وزارة الخارجية التركية، على الاتفاق، مدعية أن المنطقة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تابعة للجرف التركي.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، وقعا اليوم الخميس، اتفاق تعيين الحدود البحرية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تم توقيع اتفاق مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقًا لقانون البحار الدولي، مشيرًا إلى أن مصر ستمضي قدمًا مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط، وستتعاون مع اليونان لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن هناك تواصل تام ومستمر بين اليونان ومصر على أعلى الصعد، لافتًا إلى أن اليونان ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.