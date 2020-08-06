آخر تطورات #كورونا عالميا.. ترامب يعلن موعد إنتاج العقار

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاح كورونا ربما يكون جاهزًا يوم الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وفق ما أفادت فضائية “العربية”.

وكان مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، والمستشار الصحي للبيت الأبيض، أنطوني فاوتشي، قد قال يوم أمس الأربعاء، إن شركات الأدوية ستنتج عشرات الملايين من جرعات لقاح ضد فيروس كورونا مع بدايات عام 2021، وربما تصل إلى مليار جرعة، بحسب ما ذكرت شبكة “bbc” البريطانية.

كما أعلنت شركة “مودرنا” الأمريكية أنها ستسعر جرعة لقاح فيروس كورونا الذي تطوره، ما بين 32 إلى 37 دولارًا لبعض العملاء، وهو مستوى مخصوص فقط بفترة التصدي للجائحة.