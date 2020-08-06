فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة #مكه_الان

نشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة بيانا إلحاقيا أكد فيه فتح طريق الهدا “مكة-الطائف” و أن الطريق أصبح سالكا بعد أن تم إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة

و قال أمن الطرق في تغريدة” منذ قليل على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق مكة -الطائف( طريق الهدا) بسبب الأمطار ؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن ، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان .

و كان حساب أمن الطرق قد نشر تنبيها قال فيه : ” تنبيه : لمستخدمي طريق مكة -الطائف (طريق الهدا) نود التنبيه بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة ، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة ،مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان.