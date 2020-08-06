البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة باتجاه المملكة

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية صباح اليوم.

وأوضح الدكتور السُلمي فى بيان اليوم، أن إطلاق هذه الطائرة المفخخة من مدينة الحُديدة التي تخضع لاتفاق ستوكهولم الموقع بتاريخ 13 ديسمبر 2018، يعكس بوضوح تعمد ميليشيا الحوثي الانقلابية عدم الالتزام بالاتفاق وخرقه وتقويض الجهود السياسية لإنجاحه.

وأكد أن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني في هذه المرحلة، سواء بسبب استمرار انتشار جائحة كورونا، أو بسبب السيول الجارفة التي تعرضت لها عدة مناطق في اليمن في الأيام الماضية وترتب عليها خسائر بشرية ومادية كبيرة، يثبت للعالم أجمع أن ميليشيا الحوثي ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة سلمياً بل أصبحت أداة قتل وتدمير تنفذ التعليمات الإيرانية التي تخدم أهداف المشروع الإيراني التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه النظام الإيراني الذي يتعمد خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ نوعية وإمدادها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات حازمة تجاه الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني ووكلائه في اليمن، سيساهم في استمرار وتكرار هذه الاعتداءات الإرهابية وستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأعرب الدكتور السُلمي عن دعم البرلمان العربي التام لما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للتوصل إلى حل شامل للأزمة وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.