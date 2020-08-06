ماكرون: هدف زيارتي هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر منظمات غير حكومية وليس عن طريق الحكومة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي من بيروت مساء اليوم، إنهم سينظمون مؤتمرا دوليا لدعم بيروت والشعب اللبناني.

وكشف الرئيس الفرنسي عن أن طائرات جديدة ستصل الأسبوع المقبل إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنهم يهدفون لدعم لبنان والحفاظ على سيادته.

وقال ماكرون إن فرنسا ستكثف جهودها لتقديم المساعدات إلى لبنان، مشددا على أن بيروت ستنهض مجددا.

وأضاف “لن تتخلى عن لبنان وستقف إلى جانبه، ونتضامن مع الشعب اللبناني وهدفنا دعم لبنان حر”.

يذكر أن زيارة ماكرون جاءت على إثر تفجير بيروت الذي ضربأ المرفأ الثلاثاء الماضي مخلفا أكثر من 130 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب بخلاف عشرات المفقودين.