توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 17/ 12/ 1441 الموافق 7/ 8/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، تمتد إلى نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.