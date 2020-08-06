الدفاع المدني: اجتماعات للجهات المعنية في القنفذة و تربة بسبب الأمطار #مكه_الان

أعلن الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، أن اللجان الفرعية في محافظتي القنفذة وتربة عقدت اجتماعات بحضور الجهات الحكومية المعنية لرفع جاهزية الاستعداد للحالة المطرية على المحافظتين

و قال حساب الدفاع المدني في تغريدة: “برئاسة سعادة محافظ القنفذة عقد اجتماع اللجنة الفرعية بحضور الجهات الحكومية المعنية لرفع جاهزية الاستعداد والتنسيق حيال الحالة المطرية علي المحافظة .

و نشر الدفاع المدني تغريدة أخرى قال فيها : “برئاسة سعادة محافظ تربة عقد اجتماع اللجنة الفرعية بحضور الجهات الحكومية المعنية لرفع جاهزية الاستعداد والتنسيق حيال الحالة المطرية علي المحافظة .”

وتشهد منطقة مكة و مناطق أخرى أمطارا غزيرة اليوم