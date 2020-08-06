من هو إليوت أبرامز المبعوث الأميركي الجديد للشأن الإيراني ؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استقالة المبعوث الأميركي بشأن إيران برايان هوك وتعيين إليوت أبرامز خلفا له.

يأتي ذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

فمن هو إليوت أبرامز؟

هو محام أمريكي خدم في مناصب سياسة خارجية لإثنين من الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين، رونالد ريكان وجورج و. بوش. ويوصف على نطاق واسع بأنه زعيم المحافظين الجدد.

تحول في السبعينيات لليمين وأصبح مساندا لرونالد ريكان وعمل بإدارته كما هي حال أغلب المحافظين الجدد.

أدين إبرامز في قضية إيران/كونترا التي باعت من خلالها إدارة الرئيس ريگان أسلحة لإيران واستخدمت عائدها بشكل غير قانوني لدعم متمردي الكونترا في نيكاراگوا بأميركا اللاتينية

والتحق إبرامز بإدارة بوش في عام 2002 مستشاراً أوّل لشؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض .