إسبانيا: الوفيات 28500 ولا موجة ثانية من #كورونا

أكدت وزارة الصحة الإسبانية الخميس، أن البلاد لا تواجه موجة جديدة من وباء كوورنا رغم الزيادة الواضحة في عدد الإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وقال كبير خبراء الأوبئة فرناندو سايمن: لن أتحدث عن موجة ثانية طالما أننا لا نشهد انتقالاً للفيروس خارجاً عن السيطرة، ولا يكون واضحاً أن ارتفاع عدد الإصابات غير ناجم عن زيادة عدد الفحوص.

وأوضحت النشرة اليومية للوزارة أن إسبانيا سجلت في الأيام السبعة الأخيرة 19405 إصابات، بمعدل 2772 إصابة يومياً، وقبل أسبوع كان المعدل 1913 يومياً، مقابل 1460 قبل أسبوعين.

والمنطقتان الأكثر تضرراً هما كتالونيا شمال شرق، التي سجلت 5100 إصابة في الأيام السبعة الأخيرة، وأراغون المجاورة 4100 إصابة، لكن الأخيرة تثير القلق الأكبر بسبب معدل الإصابات مقارنة مع عدد السكان، الذي بلغ 312 لكل مئة ألف نسمة.

وقال سايمن إن “ساراغوسا عاصمة أراغون تبقى المنطقة الأكثر تضرراً، رغم الاستقرار في الأيام الأخيرة استقراراً في عدد الإصابات المسجلة”.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات سلطات المناطق إلى فرض إجراءات عزل جزئية، مثل كتالونيا، وأراغون، وكانت إسبانيا تحت الحجر صحي بين منتصف مارس و21 يونيو الماضيين، لكن الحكومة تستبعد اللجوء إلى هذه الحالة الاستثنائية.

وإسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس وبلغ عدد الإصابات فيها حتى اليوم 310 آلاف والوفيات 28500.